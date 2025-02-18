Valute / ESLA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESLA ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.17.
Segui le dinamiche di Estrella Immunopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESLA News
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Intervallo Giornaliero
1.10 1.17
Intervallo Annuale
0.63 1.78
- Chiusura Precedente
- 1.12
- Apertura
- 1.16
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Minimo
- 1.10
- Massimo
- 1.17
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -0.89%
- Variazione Mensile
- 4.72%
- Variazione Semestrale
- 23.33%
- Variazione Annuale
- -5.93%
21 settembre, domenica