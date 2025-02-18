QuotazioniSezioni
Valute / ESLA
Tornare a Azioni

ESLA: Estrella Immunopharma Inc

1.11 USD 0.01 (0.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESLA ha avuto una variazione del -0.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.17.

Segui le dinamiche di Estrella Immunopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESLA News

Intervallo Giornaliero
1.10 1.17
Intervallo Annuale
0.63 1.78
Chiusura Precedente
1.12
Apertura
1.16
Bid
1.11
Ask
1.41
Minimo
1.10
Massimo
1.17
Volume
39
Variazione giornaliera
-0.89%
Variazione Mensile
4.72%
Variazione Semestrale
23.33%
Variazione Annuale
-5.93%
21 settembre, domenica