Dövizler / ESLA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESLA fiyatı bugün -0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.10 ve Yüksek fiyatı olarak 1.17 aralığında işlem gördü.
Estrella Immunopharma Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESLA haberleri
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Günlük aralık
1.10 1.17
Yıllık aralık
0.63 1.78
- Önceki kapanış
- 1.12
- Açılış
- 1.16
- Satış
- 1.11
- Alış
- 1.41
- Düşük
- 1.10
- Yüksek
- 1.17
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -0.89%
- Aylık değişim
- 4.72%
- 6 aylık değişim
- 23.33%
- Yıllık değişim
- -5.93%
21 Eylül, Pazar