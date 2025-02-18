Währungen / ESLA
ESLA: Estrella Immunopharma Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESLA hat sich für heute um -0.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.10 bis zu einem Hoch von 1.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Estrella Immunopharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESLA News
- Estrella Immunopharma opens new trial site for cancer therapy
- Estrella Immunopharma secures $3.35 million in PIPE financing
- Estrella Immunopharma Initiates Second Cohort and Doses First Patient in STARLIGHT-1 Trial of EB103 in Advanced B-Cell Non-Hodgkin’s Lymphomas
- This aTyr Pharma Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - enGene Holdings (NASDAQ:ENGN), aTyr Pharma (NASDAQ:ATYR)
Tagesspanne
1.10 1.17
Jahresspanne
0.63 1.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.12
- Eröffnung
- 1.16
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Tief
- 1.10
- Hoch
- 1.17
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.89%
- Monatsänderung
- 4.72%
- 6-Monatsänderung
- 23.33%
- Jahresänderung
- -5.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K