EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
A taxa do EFIV para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.20 e o mais alto foi 63.51.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 500 ESG ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFIV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EFIV hoje?
Hoje SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) está avaliado em 63.51. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 63.27, e o volume de negociação atingiu 99. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFIV em tempo real.
As ações de SPDR S&P 500 ESG ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P 500 ESG ETF está avaliado em 63.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.47% e USD. Monitore os movimentos de EFIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EFIV?
Você pode comprar ações de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) pelo preço atual 63.51. Ordens geralmente são executadas perto de 63.51 ou 63.81, enquanto 99 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EFIV?
Investir em SPDR S&P 500 ESG ETF envolve considerar a faixa anual 46.16 - 63.62 e o preço atual 63.51. Muitos comparam 4.46% e 19.16% antes de enviar ordens em 63.51 ou 63.81. Estude as mudanças diárias de preço de EFIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P 500 ESG ETF?
O maior preço de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) no último ano foi 63.62. As ações oscilaram bastante dentro de 46.16 - 63.62, e a comparação com 63.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 500 ESG ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P 500 ESG ETF?
O menor preço de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) no ano foi 46.16. A comparação com o preço atual 63.51 e 46.16 - 63.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFIV?
No passado SPDR S&P 500 ESG ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.27 e 14.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 63.27
- Open
- 63.20
- Bid
- 63.51
- Ask
- 63.81
- Low
- 63.20
- High
- 63.51
- Volume
- 99
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 4.46%
- Mudança de 6 meses
- 19.16%
- Mudança anual
- 14.47%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8