CotaçõesSeções
Moedas / EFIV
Voltar para Ações

EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.51 USD 0.24 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EFIV para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.20 e o mais alto foi 63.51.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P 500 ESG ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFIV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EFIV hoje?

Hoje SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) está avaliado em 63.51. O instrumento é negociado dentro de 0.38%, o fechamento de ontem foi 63.27, e o volume de negociação atingiu 99. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EFIV em tempo real.

As ações de SPDR S&P 500 ESG ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P 500 ESG ETF está avaliado em 63.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.47% e USD. Monitore os movimentos de EFIV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EFIV?

Você pode comprar ações de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) pelo preço atual 63.51. Ordens geralmente são executadas perto de 63.51 ou 63.81, enquanto 99 e 0.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EFIV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EFIV?

Investir em SPDR S&P 500 ESG ETF envolve considerar a faixa anual 46.16 - 63.62 e o preço atual 63.51. Muitos comparam 4.46% e 19.16% antes de enviar ordens em 63.51 ou 63.81. Estude as mudanças diárias de preço de EFIV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR S&P 500 ESG ETF?

O maior preço de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) no último ano foi 63.62. As ações oscilaram bastante dentro de 46.16 - 63.62, e a comparação com 63.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P 500 ESG ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR S&P 500 ESG ETF?

O menor preço de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) no ano foi 46.16. A comparação com o preço atual 63.51 e 46.16 - 63.62 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EFIV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EFIV?

No passado SPDR S&P 500 ESG ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.27 e 14.47% após os eventos corporativos.

Faixa diária
63.20 63.51
Faixa anual
46.16 63.62
Fechamento anterior
63.27
Open
63.20
Bid
63.51
Ask
63.81
Low
63.20
High
63.51
Volume
99
Mudança diária
0.38%
Mudança mensal
4.46%
Mudança de 6 meses
19.16%
Mudança anual
14.47%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8