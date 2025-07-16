KurseKategorien
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.51 USD 0.24 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFIV hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.20 bis zu einem Hoch von 63.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P 500 ESG ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EFIV heute?

Die Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) notiert heute bei 63.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.27 und das Handelsvolumen erreichte 99. Das Live-Chart von EFIV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EFIV Dividenden?

SPDR S&P 500 ESG ETF wird derzeit mit 63.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFIV zu verfolgen.

Wie kaufe ich EFIV-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) zum aktuellen Kurs von 63.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.51 oder 63.81 platziert, während 99 und 0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFIV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EFIV-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P 500 ESG ETF müssen die jährliche Spanne 46.16 - 63.62 und der aktuelle Kurs 63.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.46% und 19.16%, bevor sie Orders zu 63.51 oder 63.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFIV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF?

Der höchste Kurs von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im vergangenen Jahr lag bei 63.62. Innerhalb von 46.16 - 63.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 500 ESG ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Laufe des Jahres betrug 46.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.51 und der Spanne 46.16 - 63.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EFIV statt?

SPDR S&P 500 ESG ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.27 und 14.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
63.20 63.51
Jahresspanne
46.16 63.62
Vorheriger Schlusskurs
63.27
Eröffnung
63.20
Bid
63.51
Ask
63.81
Tief
63.20
Hoch
63.51
Volumen
99
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
4.46%
6-Monatsänderung
19.16%
Jahresänderung
14.47%
