- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
Der Wechselkurs von EFIV hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.20 bis zu einem Hoch von 63.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P 500 ESG ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFIV News
- Singularity And The Buzzard
- S&P 500 Reaches New Height As Investors Shift Time Horizon
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Bubble Term
- The Eternal Debate Over Valuations
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EFIV heute?
Die Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) notiert heute bei 63.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.27 und das Handelsvolumen erreichte 99. Das Live-Chart von EFIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EFIV Dividenden?
SPDR S&P 500 ESG ETF wird derzeit mit 63.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EFIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EFIV-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) zum aktuellen Kurs von 63.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.51 oder 63.81 platziert, während 99 und 0.49% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EFIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EFIV-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P 500 ESG ETF müssen die jährliche Spanne 46.16 - 63.62 und der aktuelle Kurs 63.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.46% und 19.16%, bevor sie Orders zu 63.51 oder 63.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EFIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF?
Der höchste Kurs von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im vergangenen Jahr lag bei 63.62. Innerhalb von 46.16 - 63.62 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P 500 ESG ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR S&P 500 ESG ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) im Laufe des Jahres betrug 46.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.51 und der Spanne 46.16 - 63.62 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EFIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EFIV statt?
SPDR S&P 500 ESG ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.27 und 14.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.27
- Eröffnung
- 63.20
- Bid
- 63.51
- Ask
- 63.81
- Tief
- 63.20
- Hoch
- 63.51
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- 4.46%
- 6-Monatsänderung
- 19.16%
- Jahresänderung
- 14.47%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8