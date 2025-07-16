CotizacionesSecciones
Divisas / EFIV
Volver a Acciones

EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.24 USD 0.03 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EFIV de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.21, mientras que el máximo ha alcanzado 63.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 500 ESG ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EFIV News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EFIV hoy?

SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) se evalúa hoy en 63.24. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 63.27 y el volumen comercial ha alcanzado 49. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFIV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?

SPDR S&P 500 ESG ETF se evalúa actualmente en 63.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.99% y USD. Monitoree los movimientos de EFIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EFIV?

Puede comprar acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) al precio actual de 63.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 63.24 o 63.54, mientras que 49 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EFIV?

Invertir en SPDR S&P 500 ESG ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.16 - 63.62 y el precio actual 63.24. Muchos comparan 4.01% y 18.65% antes de colocar órdenes en 63.24 o 63.54. Estudie los cambios diarios de precios de EFIV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?

El precio más alto de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) en el último año ha sido 63.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.16 - 63.62, una comparación con 63.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 500 ESG ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?

El precio más bajo de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) para el año ha sido 46.16. La comparación con los actuales 63.24 y 46.16 - 63.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFIV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFIV?

En el pasado, SPDR S&P 500 ESG ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.27 y 13.99% después de las acciones corporativas.

Rango diario
63.21 63.39
Rango anual
46.16 63.62
Cierres anteriores
63.27
Open
63.25
Bid
63.24
Ask
63.54
Low
63.21
High
63.39
Volumen
49
Cambio diario
-0.05%
Cambio mensual
4.01%
Cambio a 6 meses
18.65%
Cambio anual
13.99%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8