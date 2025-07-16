- Panorámica
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
El tipo de cambio de EFIV de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.21, mientras que el máximo ha alcanzado 63.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P 500 ESG ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EFIV hoy?
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) se evalúa hoy en 63.24. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 63.27 y el volumen comercial ha alcanzado 49. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EFIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?
SPDR S&P 500 ESG ETF se evalúa actualmente en 63.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.99% y USD. Monitoree los movimientos de EFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EFIV?
Puede comprar acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) al precio actual de 63.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 63.24 o 63.54, mientras que 49 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EFIV?
Invertir en SPDR S&P 500 ESG ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.16 - 63.62 y el precio actual 63.24. Muchos comparan 4.01% y 18.65% antes de colocar órdenes en 63.24 o 63.54. Estudie los cambios diarios de precios de EFIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?
El precio más alto de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) en el último año ha sido 63.62. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.16 - 63.62, una comparación con 63.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P 500 ESG ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR S&P 500 ESG ETF?
El precio más bajo de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) para el año ha sido 46.16. La comparación con los actuales 63.24 y 46.16 - 63.62 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EFIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EFIV?
En el pasado, SPDR S&P 500 ESG ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.27 y 13.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.27
- Open
- 63.25
- Bid
- 63.24
- Ask
- 63.54
- Low
- 63.21
- High
- 63.39
- Volumen
- 49
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 4.01%
- Cambio a 6 meses
- 18.65%
- Cambio anual
- 13.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8