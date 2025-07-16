EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
今日EFIV汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点63.21和高点63.39进行交易。
关注SPDR S&P 500 ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFIV新闻
常见问题解答
EFIV股票今天的价格是多少？
SPDR S&P 500 ESG ETF股票今天的定价为63.24。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为63.27，交易量达到49。EFIV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P 500 ESG ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P 500 ESG ETF目前的价值为63.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.99%和USD。实时查看图表以跟踪EFIV走势。
如何购买EFIV股票？
您可以以63.24的当前价格购买SPDR S&P 500 ESG ETF股票。订单通常设置在63.24或63.54附近，而49和-0.02%显示市场活动。立即关注EFIV的实时图表更新。
如何投资EFIV股票？
投资SPDR S&P 500 ESG ETF需要考虑年度范围46.16 - 63.62和当前价格63.24。许多人在以63.24或63.54下订单之前，会比较4.01%和。实时查看EFIV价格图表，了解每日变化。
SPDR S&P 500 ESG ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR S&P 500 ESG ETF的最高价格是63.62。在46.16 - 63.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 500 ESG ETF的绩效。
SPDR S&P 500 ESG ETF股票的最低价格是多少？
SPDR S&P 500 ESG ETF（EFIV）的最低价格为46.16。将其与当前的63.24和46.16 - 63.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EFIV股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P 500 ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.27和13.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 63.27
- 开盘价
- 63.25
- 卖价
- 63.24
- 买价
- 63.54
- 最低价
- 63.21
- 最高价
- 63.39
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 4.01%
- 6个月变化
- 18.65%
- 年变化
- 13.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8