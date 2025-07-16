报价部分
货币 / EFIV
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.24 USD 0.03 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EFIV汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点63.21和高点63.39进行交易。

关注SPDR S&P 500 ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EFIV新闻

常见问题解答

EFIV股票今天的价格是多少？

SPDR S&P 500 ESG ETF股票今天的定价为63.24。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为63.27，交易量达到49。EFIV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P 500 ESG ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P 500 ESG ETF目前的价值为63.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.99%和USD。实时查看图表以跟踪EFIV走势。

如何购买EFIV股票？

您可以以63.24的当前价格购买SPDR S&P 500 ESG ETF股票。订单通常设置在63.24或63.54附近，而49和-0.02%显示市场活动。立即关注EFIV的实时图表更新。

如何投资EFIV股票？

投资SPDR S&P 500 ESG ETF需要考虑年度范围46.16 - 63.62和当前价格63.24。许多人在以63.24或63.54下订单之前，会比较4.01%和。实时查看EFIV价格图表，了解每日变化。

SPDR S&P 500 ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR S&P 500 ESG ETF的最高价格是63.62。在46.16 - 63.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P 500 ESG ETF的绩效。

SPDR S&P 500 ESG ETF股票的最低价格是多少？

SPDR S&P 500 ESG ETF（EFIV）的最低价格为46.16。将其与当前的63.24和46.16 - 63.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EFIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EFIV股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P 500 ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.27和13.99%中可见。

日范围
63.21 63.39
年范围
46.16 63.62
前一天收盘价
63.27
开盘价
63.25
卖价
63.24
买价
63.54
最低价
63.21
最高价
63.39
交易量
49
日变化
-0.05%
月变化
4.01%
6个月变化
18.65%
年变化
13.99%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8