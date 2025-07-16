CotationsSections
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.27 USD 0.19 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EFIV a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.16 et à un maximum de 63.44.

Suivez la dynamique SPDR S&P 500 ESG ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EFIV aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P 500 ESG ETF est cotée à 63.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.30%, a clôturé hier à 63.08 et son volume d'échange a atteint 82. Le graphique en temps réel du cours de EFIV présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P 500 ESG ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P 500 ESG ETF est actuellement valorisé à 63.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EFIV.

Comment acheter des actions EFIV ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P 500 ESG ETF au cours actuel de 63.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.27 ou de 63.57, le 82 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EFIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EFIV ?

Investir dans SPDR S&P 500 ESG ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.16 - 63.62 et le prix actuel 63.27. Beaucoup comparent 4.06% et 18.71% avant de passer des ordres à 63.27 ou 63.57. Consultez le graphique du cours de EFIV en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR S&P 500 ESG ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR S&P 500 ESG ETF l'année dernière était 63.62. Au cours de 46.16 - 63.62, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 63.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P 500 ESG ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR S&P 500 ESG ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) sur l'année a été 46.16. Sa comparaison avec 63.27 et 46.16 - 63.62 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EFIV sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EFIV a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P 500 ESG ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 63.08 et 14.04% après les opérations sur titres.

Range quotidien
63.16 63.44
Range Annuel
46.16 63.62
Clôture Précédente
63.08
Ouverture
63.28
Bid
63.27
Ask
63.57
Plus Bas
63.16
Plus Haut
63.44
Volume
82
Changement quotidien
0.30%
Changement Mensuel
4.06%
Changement à 6 Mois
18.71%
Changement Annuel
14.04%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8