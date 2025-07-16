- 概要
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIVの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり63.21の安値と63.39の高値で取引されました。
SPDR S&P 500 ESG ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
EFIV株の現在の価格は？
SPDR S&P 500 ESG ETFの株価は本日63.24です。-0.05%内で取引され、前日の終値は63.27、取引量は49に達しました。EFIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P 500 ESG ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P 500 ESG ETFの現在の価格は63.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.99%やUSDにも注目します。EFIVの動きはライブチャートで確認できます。
EFIV株を買う方法は？
SPDR S&P 500 ESG ETFの株は現在63.24で購入可能です。注文は通常63.24または63.54付近で行われ、49や-0.02%が市場の動きを示します。EFIVの最新情報はライブチャートで確認できます。
EFIV株に投資する方法は？
SPDR S&P 500 ESG ETFへの投資では、年間の値幅46.16 - 63.62と現在の63.24を考慮します。注文は多くの場合63.24や63.54で行われる前に、4.01%や18.65%と比較されます。EFIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR S&P 500 ESG ETFの株の最高値は？
SPDR S&P 500 ESG ETFの過去1年の最高値は63.62でした。46.16 - 63.62内で株価は大きく変動し、63.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 500 ESG ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR S&P 500 ESG ETFの株の最低値は？
SPDR S&P 500 ESG ETF(EFIV)の年間最安値は46.16でした。現在の63.24や46.16 - 63.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFIVの動きはライブチャートで確認できます。
EFIVの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P 500 ESG ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.27、13.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 63.27
- 始値
- 63.25
- 買値
- 63.24
- 買値
- 63.54
- 安値
- 63.21
- 高値
- 63.39
- 出来高
- 49
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 4.01%
- 6ヶ月の変化
- 18.65%
- 1年の変化
- 13.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8