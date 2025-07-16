クォートセクション
通貨 / EFIV
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.24 USD 0.03 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFIVの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり63.21の安値と63.39の高値で取引されました。

SPDR S&P 500 ESG ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EFIV株の現在の価格は？

SPDR S&P 500 ESG ETFの株価は本日63.24です。-0.05%内で取引され、前日の終値は63.27、取引量は49に達しました。EFIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P 500 ESG ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P 500 ESG ETFの現在の価格は63.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.99%やUSDにも注目します。EFIVの動きはライブチャートで確認できます。

EFIV株を買う方法は？

SPDR S&P 500 ESG ETFの株は現在63.24で購入可能です。注文は通常63.24または63.54付近で行われ、49や-0.02%が市場の動きを示します。EFIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

EFIV株に投資する方法は？

SPDR S&P 500 ESG ETFへの投資では、年間の値幅46.16 - 63.62と現在の63.24を考慮します。注文は多くの場合63.24や63.54で行われる前に、4.01%や18.65%と比較されます。EFIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR S&P 500 ESG ETFの株の最高値は？

SPDR S&P 500 ESG ETFの過去1年の最高値は63.62でした。46.16 - 63.62内で株価は大きく変動し、63.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P 500 ESG ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR S&P 500 ESG ETFの株の最低値は？

SPDR S&P 500 ESG ETF(EFIV)の年間最安値は46.16でした。現在の63.24や46.16 - 63.62と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EFIVの動きはライブチャートで確認できます。

EFIVの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P 500 ESG ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.27、13.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
63.21 63.39
1年のレンジ
46.16 63.62
以前の終値
63.27
始値
63.25
買値
63.24
買値
63.54
安値
63.21
高値
63.39
出来高
49
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
4.01%
6ヶ月の変化
18.65%
1年の変化
13.99%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8