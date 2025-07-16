- Обзор рынка
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF
Курс EFIV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.16, а максимальная — 63.44.
Следите за динамикой SPDR S&P 500 ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EFIV
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EFIV сегодня?
SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) сегодня оценивается на уровне 63.27. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 63.08, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 500 ESG ETF?
SPDR S&P 500 ESG ETF в настоящее время оценивается в 63.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения EFIV на графике в реальном времени.
Как купить акции EFIV?
Вы можете купить акции SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) по текущей цене 63.27. Ордера обычно размещаются около 63.27 или 63.57, тогда как 82 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EFIV?
Инвестирование в SPDR S&P 500 ESG ETF предполагает учет годового диапазона 46.16 - 63.62 и текущей цены 63.27. Многие сравнивают 4.06% и 18.71% перед размещением ордеров на 63.27 или 63.57. Изучайте ежедневные изменения цены EFIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 500 ESG ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) за последний год составила 63.62. Акции заметно колебались в пределах 46.16 - 63.62, сравнение с 63.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 500 ESG ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 500 ESG ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) за год составила 46.16. Сравнение с текущими 63.27 и 46.16 - 63.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EFIV?
В прошлом SPDR S&P 500 ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.08 и 14.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.08
- Open
- 63.28
- Bid
- 63.27
- Ask
- 63.57
- Low
- 63.16
- High
- 63.44
- Объем
- 82
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 4.06%
- 6-месячное изменение
- 18.71%
- Годовое изменение
- 14.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8