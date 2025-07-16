КотировкиРазделы
EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.27 USD 0.19 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFIV за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.16, а максимальная — 63.44.

Следите за динамикой SPDR S&P 500 ESG ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EFIV сегодня?

SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) сегодня оценивается на уровне 63.27. Инструмент торгуется в пределах 0.30%, вчерашнее закрытие составило 63.08, а торговый объем достиг 82. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EFIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P 500 ESG ETF?

SPDR S&P 500 ESG ETF в настоящее время оценивается в 63.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.04% и USD. Отслеживайте движения EFIV на графике в реальном времени.

Как купить акции EFIV?

Вы можете купить акции SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) по текущей цене 63.27. Ордера обычно размещаются около 63.27 или 63.57, тогда как 82 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EFIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EFIV?

Инвестирование в SPDR S&P 500 ESG ETF предполагает учет годового диапазона 46.16 - 63.62 и текущей цены 63.27. Многие сравнивают 4.06% и 18.71% перед размещением ордеров на 63.27 или 63.57. Изучайте ежедневные изменения цены EFIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P 500 ESG ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) за последний год составила 63.62. Акции заметно колебались в пределах 46.16 - 63.62, сравнение с 63.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P 500 ESG ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P 500 ESG ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) за год составила 46.16. Сравнение с текущими 63.27 и 46.16 - 63.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EFIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EFIV?

В прошлом SPDR S&P 500 ESG ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.08 и 14.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
63.16 63.44
Годовой диапазон
46.16 63.62
Предыдущее закрытие
63.08
Open
63.28
Bid
63.27
Ask
63.57
Low
63.16
High
63.44
Объем
82
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
4.06%
6-месячное изменение
18.71%
Годовое изменение
14.04%
