EFIV: SPDR S&P 500 ESG ETF

63.27 USD 0.19 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFIV ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.16 e ad un massimo di 63.44.

Segui le dinamiche di SPDR S&P 500 ESG ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EFIV oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P 500 ESG ETF sono prezzate a 63.27. Viene scambiato all'interno di 0.30%, la chiusura di ieri è stata 63.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 82. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EFIV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P 500 ESG ETF pagano dividendi?

SPDR S&P 500 ESG ETF è attualmente valutato a 63.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EFIV.

Come acquistare azioni EFIV?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P 500 ESG ETF al prezzo attuale di 63.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 63.27 o 63.57, mentre 82 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EFIV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EFIV?

Investire in SPDR S&P 500 ESG ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.16 - 63.62 e il prezzo attuale 63.27. Molti confrontano 4.06% e 18.71% prima di effettuare ordini su 63.27 o 63.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EFIV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR S&P 500 ESG ETF?

Il prezzo massimo di SPDR S&P 500 ESG ETF nell'ultimo anno è stato 63.62. All'interno di 46.16 - 63.62, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P 500 ESG ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR S&P 500 ESG ETF?

Il prezzo più basso di SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) nel corso dell'anno è stato 46.16. Confrontandolo con gli attuali 63.27 e 46.16 - 63.62 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EFIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EFIV?

SPDR S&P 500 ESG ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.08 e 14.04%.

Intervallo Giornaliero
63.16 63.44
Intervallo Annuale
46.16 63.62
Chiusura Precedente
63.08
Apertura
63.28
Bid
63.27
Ask
63.57
Minimo
63.16
Massimo
63.44
Volume
82
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
4.06%
Variazione Semestrale
18.71%
Variazione Annuale
14.04%
