Moedas / DXCM
DXCM: DexCom Inc
76.44 USD 0.11 (0.14%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DXCM para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.55 e o mais alto foi 77.84.
Veja a dinâmica do par de moedas DexCom Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DXCM Notícias
Faixa diária
75.55 77.84
Faixa anual
57.52 93.25
- Fechamento anterior
- 76.55
- Open
- 76.99
- Bid
- 76.44
- Ask
- 76.74
- Low
- 75.55
- High
- 77.84
- Volume
- 17.030 K
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 3.06%
- Mudança de 6 meses
- 12.46%
- Mudança anual
- 13.55%
