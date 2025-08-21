Devises / DXCM
DXCM: DexCom Inc
67.45 USD 8.33 (10.99%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DXCM a changé de -10.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.90 et à un maximum de 75.18.
Suivez la dynamique DexCom Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DXCM Nouvelles
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Medtronic reçoit l’approbation de la FDA pour un dispositif contre l’incontinence urinaire
- L’action DexCom chute après un rapport court de Hunterbrook sur l’appareil G7
- DexCom stock falls after Hunterbrook issues short report on G7 device
- La notation de l’action DexCom maintenue à "Surpondérer" par Piper Sandler
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
Range quotidien
66.90 75.18
Range Annuel
57.52 93.25
- Clôture Précédente
- 75.78
- Ouverture
- 75.00
- Bid
- 67.45
- Ask
- 67.75
- Plus Bas
- 66.90
- Plus Haut
- 75.18
- Volume
- 49.560 K
- Changement quotidien
- -10.99%
- Changement Mensuel
- -9.06%
- Changement à 6 Mois
- -0.77%
- Changement Annuel
- 0.19%
