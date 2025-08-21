CotationsSections
Devises / DXCM
Retour à Actions

DXCM: DexCom Inc

67.45 USD 8.33 (10.99%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DXCM a changé de -10.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 66.90 et à un maximum de 75.18.

Suivez la dynamique DexCom Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DXCM Nouvelles

Range quotidien
66.90 75.18
Range Annuel
57.52 93.25
Clôture Précédente
75.78
Ouverture
75.00
Bid
67.45
Ask
67.75
Plus Bas
66.90
Plus Haut
75.18
Volume
49.560 K
Changement quotidien
-10.99%
Changement Mensuel
-9.06%
Changement à 6 Mois
-0.77%
Changement Annuel
0.19%
20 septembre, samedi