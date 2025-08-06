Валюты / DXCM
DXCM: DexCom Inc
76.55 USD 0.97 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DXCM за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.61, а максимальная — 77.73.
Следите за динамикой DexCom Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
75.61 77.73
Годовой диапазон
57.52 93.25
- Предыдущее закрытие
- 75.58
- Open
- 75.79
- Bid
- 76.55
- Ask
- 76.85
- Low
- 75.61
- High
- 77.73
- Объем
- 12.175 K
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 3.21%
- 6-месячное изменение
- 12.62%
- Годовое изменение
- 13.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.