DXCM: DexCom Inc

76.55 USD 0.97 (1.28%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DXCM за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.61, а максимальная — 77.73.

Следите за динамикой DexCom Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
75.61 77.73
Годовой диапазон
57.52 93.25
Предыдущее закрытие
75.58
Open
75.79
Bid
76.55
Ask
76.85
Low
75.61
High
77.73
Объем
12.175 K
Дневное изменение
1.28%
Месячное изменение
3.21%
6-месячное изменение
12.62%
Годовое изменение
13.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.