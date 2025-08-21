통화 / DXCM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DXCM: DexCom Inc
67.45 USD 8.33 (10.99%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DXCM 환율이 오늘 -10.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 66.90이고 고가는 75.18이었습니다.
DexCom Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXCM News
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- 메드트로닉, 요실금 치료기 FDA 승인
- 덱스컴, Hunterbrook의 G7 장치 관련 공매도 보고서 발표 후 주가 하락
- DexCom stock falls after Hunterbrook issues short report on G7 device
- 덱스콤, Piper Sandler 투자의견 ’비중확대’ 유지
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
일일 변동 비율
66.90 75.18
년간 변동
57.52 93.25
- 이전 종가
- 75.78
- 시가
- 75.00
- Bid
- 67.45
- Ask
- 67.75
- 저가
- 66.90
- 고가
- 75.18
- 볼륨
- 49.560 K
- 일일 변동
- -10.99%
- 월 변동
- -9.06%
- 6개월 변동
- -0.77%
- 년간 변동율
- 0.19%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K