通貨 / DXCM
DXCM: DexCom Inc
75.78 USD 0.66 (0.86%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DXCMの今日の為替レートは、-0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり71.80の安値と75.96の高値で取引されました。
DexCom Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DXCM News
- DexCom株価、G7デバイスに関するハンターブルックの空売りレポートで下落
- DexCom stock falls after Hunterbrook issues short report on G7 device
- パイパー・サンドラー、DexComの「オーバーウェイト」評価を再確認
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
- Omnipod Maker Hit A Buy Point. Here's Where To Pick Up Shares.
- DexCom Expands Access and Innovation While Balancing Headwinds
- 2 Stocks to Buy on the Dip and Hold for 10 Years
- Trinity Biotech's Redesigned CGM Sensor Favored by New Clinical Data
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
1日のレンジ
71.80 75.96
1年のレンジ
57.52 93.25
- 以前の終値
- 76.44
- 始値
- 72.90
- 買値
- 75.78
- 買値
- 76.08
- 安値
- 71.80
- 高値
- 75.96
- 出来高
- 22.169 K
- 1日の変化
- -0.86%
- 1ヶ月の変化
- 2.17%
- 6ヶ月の変化
- 11.49%
- 1年の変化
- 12.57%
