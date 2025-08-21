QuotazioniSezioni
Valute / DXCM
DXCM: DexCom Inc

67.45 USD 8.33 (10.99%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DXCM ha avuto una variazione del -10.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 66.90 e ad un massimo di 75.18.

Segui le dinamiche di DexCom Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
66.90 75.18
Intervallo Annuale
57.52 93.25
Chiusura Precedente
75.78
Apertura
75.00
Bid
67.45
Ask
67.75
Minimo
66.90
Massimo
75.18
Volume
49.560 K
Variazione giornaliera
-10.99%
Variazione Mensile
-9.06%
Variazione Semestrale
-0.77%
Variazione Annuale
0.19%
20 settembre, sabato