货币 / DXCM
DXCM: DexCom Inc
76.55 USD 0.97 (1.28%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DXCM汇率已更改1.28%。当日，交易品种以低点75.61和高点77.73进行交易。
关注DexCom Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DXCM新闻
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
- Omnipod Maker Hit A Buy Point. Here's Where To Pick Up Shares.
- DexCom Expands Access and Innovation While Balancing Headwinds
- 2 Stocks to Buy on the Dip and Hold for 10 Years
- Trinity Biotech's Redesigned CGM Sensor Favored by New Clinical Data
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Insulet Q2 2025 slides: revenue tops $649M as diabetes tech leader expands globally
- Tandem Diabetes Care Q2 2025 slides: dual-platform strategy targets underpenetrated market
- Abbott's Q2 Diabetes Care Sales Rise 19.6%: What's Backing It?
日范围
75.61 77.73
年范围
57.52 93.25
- 前一天收盘价
- 75.58
- 开盘价
- 75.79
- 卖价
- 76.55
- 买价
- 76.85
- 最低价
- 75.61
- 最高价
- 77.73
- 交易量
- 12.175 K
- 日变化
- 1.28%
- 月变化
- 3.21%
- 6个月变化
- 12.62%
- 年变化
- 13.71%
