DXCM: DexCom Inc

75.78 USD 0.66 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DXCM hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.80 bis zu einem Hoch von 75.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die DexCom Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.80 75.96
Jahresspanne
57.52 93.25
Vorheriger Schlusskurs
76.44
Eröffnung
72.90
Bid
75.78
Ask
76.08
Tief
71.80
Hoch
75.96
Volumen
22.169 K
Tagesänderung
-0.86%
Monatsänderung
2.17%
6-Monatsänderung
11.49%
Jahresänderung
12.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K