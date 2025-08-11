Währungen / DXCM
DXCM: DexCom Inc
75.78 USD 0.66 (0.86%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DXCM hat sich für heute um -0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.80 bis zu einem Hoch von 75.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die DexCom Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
71.80 75.96
Jahresspanne
57.52 93.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.44
- Eröffnung
- 72.90
- Bid
- 75.78
- Ask
- 76.08
- Tief
- 71.80
- Hoch
- 75.96
- Volumen
- 22.169 K
- Tagesänderung
- -0.86%
- Monatsänderung
- 2.17%
- 6-Monatsänderung
- 11.49%
- Jahresänderung
- 12.57%
