FiyatlarBölümler
Dövizler / DXCM
Geri dön - Hisse senetleri

DXCM: DexCom Inc

67.45 USD 8.33 (10.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DXCM fiyatı bugün -10.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.90 ve Yüksek fiyatı olarak 75.18 aralığında işlem gördü.

DexCom Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DXCM haberleri

Günlük aralık
66.90 75.18
Yıllık aralık
57.52 93.25
Önceki kapanış
75.78
Açılış
75.00
Satış
67.45
Alış
67.75
Düşük
66.90
Yüksek
75.18
Hacim
49.560 K
Günlük değişim
-10.99%
Aylık değişim
-9.06%
6 aylık değişim
-0.77%
Yıllık değişim
0.19%
21 Eylül, Pazar