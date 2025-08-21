Dövizler / DXCM
DXCM: DexCom Inc
67.45 USD 8.33 (10.99%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DXCM fiyatı bugün -10.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.90 ve Yüksek fiyatı olarak 75.18 aralığında işlem gördü.
DexCom Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DXCM haberleri
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.37%
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Medtronic, idrar kaçırma tedavisi için cihaz onayı aldı
- Hunterbrook, DexCom’un G7 cihazı hakkında kısa rapor yayınladıktan sonra hisseler düştü
- DexCom stock falls after Hunterbrook issues short report on G7 device
- Piper Sandler, DexCom hissesi için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
Günlük aralık
66.90 75.18
Yıllık aralık
57.52 93.25
- Önceki kapanış
- 75.78
- Açılış
- 75.00
- Satış
- 67.45
- Alış
- 67.75
- Düşük
- 66.90
- Yüksek
- 75.18
- Hacim
- 49.560 K
- Günlük değişim
- -10.99%
- Aylık değişim
- -9.06%
- 6 aylık değişim
- -0.77%
- Yıllık değişim
- 0.19%
21 Eylül, Pazar