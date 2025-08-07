Divisas / DXCM
DXCM: DexCom Inc
76.44 USD 0.11 (0.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DXCM de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.55, mientras que el máximo ha alcanzado 77.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DexCom Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DXCM News
- Piper Sandler reitera calificación de Sobreponderación para acciones de DexCom
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer downgrades DexCom stock rating to Perform on competition concerns
- Dexcom Stock (DXCM) Flat Despite Layoffs - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- DexCom, Inc. (DXCM) Presents at 2025 Wells Fargo Healthcare Conference (Transcript)
- Investing in the Age of Longevity: Silver Economy Stocks in Focus
- Marvell Technology, eBay, And DexCom Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 25-August 29): Are The Others In Your Portfolio? - Cooper Companies (NASDAQ:COO), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Why Is DexCom (DXCM) Down 7% Since Last Earnings Report?
- Stock Market Today: Nasdaq Up As Pure Storage Triggers New Buy; Lumentum Up 60% In 2025, Nvidia Off (Live Coverage)
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Argus initiates DexCom stock with Buy rating on strong diabetes monitoring position
- Omnipod Maker Hit A Buy Point. Here's Where To Pick Up Shares.
- DexCom Expands Access and Innovation While Balancing Headwinds
- 2 Stocks to Buy on the Dip and Hold for 10 Years
- Trinity Biotech's Redesigned CGM Sensor Favored by New Clinical Data
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Insulet Q2 2025 slides: revenue tops $649M as diabetes tech leader expands globally
Rango diario
75.55 77.84
Rango anual
57.52 93.25
- Cierres anteriores
- 76.55
- Open
- 76.99
- Bid
- 76.44
- Ask
- 76.74
- Low
- 75.55
- High
- 77.84
- Volumen
- 17.030 K
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 3.06%
- Cambio a 6 meses
- 12.46%
- Cambio anual
- 13.55%
