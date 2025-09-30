CotaçõesSeções
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.51 USD 0.01 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DVAL para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.48 e o mais alto foi 14.51.

Veja a dinâmica do par de moedas BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DVAL hoje?

Hoje BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) está avaliado em 14.51. O instrumento é negociado dentro de -0.07%, o fechamento de ontem foi 14.52, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVAL em tempo real.

As ações de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF pagam dividendos?

Atualmente BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF está avaliado em 14.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.11% e USD. Monitore os movimentos de DVAL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DVAL?

Você pode comprar ações de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) pelo preço atual 14.51. Ordens geralmente são executadas perto de 14.51 ou 14.81, enquanto 6 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVAL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DVAL?

Investir em BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 11.91 - 15.07 e o preço atual 14.51. Muitos comparam 0.62% e 7.96% antes de enviar ordens em 14.51 ou 14.81. Estude as mudanças diárias de preço de DVAL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

O maior preço de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) no último ano foi 15.07. As ações oscilaram bastante dentro de 11.91 - 15.07, e a comparação com 14.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

O menor preço de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) no ano foi 11.91. A comparação com o preço atual 14.51 e 11.91 - 15.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVAL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVAL?

No passado BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.52 e 2.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
14.48 14.51
Faixa anual
11.91 15.07
Fechamento anterior
14.52
Open
14.48
Bid
14.51
Ask
14.81
Low
14.48
High
14.51
Volume
6
Mudança diária
-0.07%
Mudança mensal
0.62%
Mudança de 6 meses
7.96%
Mudança anual
2.11%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8