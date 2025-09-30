- Visão do mercado
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
A taxa do DVAL para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.48 e o mais alto foi 14.51.
Veja a dinâmica do par de moedas BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DVAL hoje?
Hoje BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) está avaliado em 14.51. O instrumento é negociado dentro de -0.07%, o fechamento de ontem foi 14.52, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DVAL em tempo real.
As ações de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF está avaliado em 14.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.11% e USD. Monitore os movimentos de DVAL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DVAL?
Você pode comprar ações de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) pelo preço atual 14.51. Ordens geralmente são executadas perto de 14.51 ou 14.81, enquanto 6 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DVAL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DVAL?
Investir em BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 11.91 - 15.07 e o preço atual 14.51. Muitos comparam 0.62% e 7.96% antes de enviar ordens em 14.51 ou 14.81. Estude as mudanças diárias de preço de DVAL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
O maior preço de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) no último ano foi 15.07. As ações oscilaram bastante dentro de 11.91 - 15.07, e a comparação com 14.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
O menor preço de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) no ano foi 11.91. A comparação com o preço atual 14.51 e 11.91 - 15.07 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DVAL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DVAL?
No passado BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.52 e 2.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.52
- Open
- 14.48
- Bid
- 14.51
- Ask
- 14.81
- Low
- 14.48
- High
- 14.51
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- 0.62%
- Mudança de 6 meses
- 7.96%
- Mudança anual
- 2.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8