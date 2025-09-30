QuotazioniSezioni
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.52 USD 0.01 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVAL ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.52 e ad un massimo di 14.53.

Segui le dinamiche di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DVAL oggi?

Oggi le azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF sono prezzate a 14.52. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 14.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVAL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF pagano dividendi?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF è attualmente valutato a 14.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVAL.

Come acquistare azioni DVAL?

Puoi acquistare azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF al prezzo attuale di 14.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.52 o 14.82, mentre 4 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVAL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DVAL?

Investire in BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.91 - 15.07 e il prezzo attuale 14.52. Molti confrontano 0.69% e 8.04% prima di effettuare ordini su 14.52 o 14.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVAL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Il prezzo massimo di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 15.07. All'interno di 11.91 - 15.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Il prezzo più basso di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) nel corso dell'anno è stato 11.91. Confrontandolo con gli attuali 14.52 e 11.91 - 15.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVAL?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.51 e 2.18%.

Intervallo Giornaliero
14.52 14.53
Intervallo Annuale
11.91 15.07
Chiusura Precedente
14.51
Apertura
14.53
Bid
14.52
Ask
14.82
Minimo
14.52
Massimo
14.53
Volume
4
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
0.69%
Variazione Semestrale
8.04%
Variazione Annuale
2.18%
