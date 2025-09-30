- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Il tasso di cambio DVAL ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.52 e ad un massimo di 14.53.
Segui le dinamiche di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DVAL oggi?
Oggi le azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF sono prezzate a 14.52. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 14.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DVAL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF pagano dividendi?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF è attualmente valutato a 14.52. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DVAL.
Come acquistare azioni DVAL?
Puoi acquistare azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF al prezzo attuale di 14.52. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.52 o 14.82, mentre 4 e -0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DVAL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DVAL?
Investire in BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.91 - 15.07 e il prezzo attuale 14.52. Molti confrontano 0.69% e 8.04% prima di effettuare ordini su 14.52 o 14.82. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DVAL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Il prezzo massimo di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF nell'ultimo anno è stato 15.07. All'interno di 11.91 - 15.07, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Il prezzo più basso di BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) nel corso dell'anno è stato 11.91. Confrontandolo con gli attuali 14.52 e 11.91 - 15.07 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DVAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DVAL?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.51 e 2.18%.
- Chiusura Precedente
- 14.51
- Apertura
- 14.53
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Minimo
- 14.52
- Massimo
- 14.53
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.07%
- Variazione Mensile
- 0.69%
- Variazione Semestrale
- 8.04%
- Variazione Annuale
- 2.18%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8