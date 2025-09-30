КотировкиРазделы
Валюты / DVAL
Назад в Рынок акций США

DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.52 USD 0.01 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DVAL за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.52, а максимальная — 14.53.

Следите за динамикой BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DVAL сегодня?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) сегодня оценивается на уровне 14.52. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 14.51, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 14.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения DVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции DVAL?

Вы можете купить акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) по текущей цене 14.52. Ордера обычно размещаются около 14.52 или 14.82, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DVAL?

Инвестирование в BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 11.91 - 15.07 и текущей цены 14.52. Многие сравнивают 0.69% и 8.04% перед размещением ордеров на 14.52 или 14.82. Изучайте ежедневные изменения цены DVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) за последний год составила 15.07. Акции заметно колебались в пределах 11.91 - 15.07, сравнение с 14.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) за год составила 11.91. Сравнение с текущими 14.52 и 11.91 - 15.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DVAL?

В прошлом BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.51 и 2.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.52 14.53
Годовой диапазон
11.91 15.07
Предыдущее закрытие
14.51
Open
14.53
Bid
14.52
Ask
14.82
Low
14.52
High
14.53
Объем
4
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
2.18%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8