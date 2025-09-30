- Обзор рынка
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Курс DVAL за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.52, а максимальная — 14.53.
Следите за динамикой BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DVAL сегодня?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) сегодня оценивается на уровне 14.52. Инструмент торгуется в пределах 0.07%, вчерашнее закрытие составило 14.51, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DVAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 14.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.18% и USD. Отслеживайте движения DVAL на графике в реальном времени.
Как купить акции DVAL?
Вы можете купить акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) по текущей цене 14.52. Ордера обычно размещаются около 14.52 или 14.82, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DVAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DVAL?
Инвестирование в BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 11.91 - 15.07 и текущей цены 14.52. Многие сравнивают 0.69% и 8.04% перед размещением ордеров на 14.52 или 14.82. Изучайте ежедневные изменения цены DVAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) за последний год составила 15.07. Акции заметно колебались в пределах 11.91 - 15.07, сравнение с 14.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) за год составила 11.91. Сравнение с текущими 14.52 и 11.91 - 15.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DVAL?
В прошлом BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.51 и 2.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.51
- Open
- 14.53
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 14.52
- High
- 14.53
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- 2.18%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8