DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
今日DVAL汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.48和高点14.49进行交易。
关注BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DVAL股票今天的价格是多少？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票今天的定价为14.49。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为14.52，交易量达到3。DVAL的实时价格图表显示了这些更新。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF目前的价值为14.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪DVAL走势。
如何购买DVAL股票？
您可以以14.49的当前价格购买BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在14.49或14.79附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注DVAL的实时图表更新。
如何投资DVAL股票？
投资BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF需要考虑年度范围11.91 - 15.07和当前价格14.49。许多人在以14.49或14.79下订单之前，会比较0.49%和。实时查看DVAL价格图表，了解每日变化。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的最高价格是15.07。在11.91 - 15.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的绩效。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF（DVAL）的最低价格为11.91。将其与当前的14.49和11.91 - 15.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DVAL股票是什么时候拆分的？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.52和1.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.52
- 开盘价
- 14.48
- 卖价
- 14.49
- 买价
- 14.79
- 最低价
- 14.48
- 最高价
- 14.49
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- 7.81%
- 年变化
- 1.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8