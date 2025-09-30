DVAL股票今天的价格是多少？ BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票今天的定价为14.49。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为14.52，交易量达到3。DVAL的实时价格图表显示了这些更新。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票是否支付股息？ BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF目前的价值为14.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪DVAL走势。

如何购买DVAL股票？ 您可以以14.49的当前价格购买BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在14.49或14.79附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注DVAL的实时图表更新。

如何投资DVAL股票？ 投资BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF需要考虑年度范围11.91 - 15.07和当前价格14.49。许多人在以14.49或14.79下订单之前，会比较0.49%和。实时查看DVAL价格图表，了解每日变化。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的最高价格是15.07。在11.91 - 15.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的绩效。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？ BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF（DVAL）的最低价格为11.91。将其与当前的14.49和11.91 - 15.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。