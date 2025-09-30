报价部分
货币 / DVAL
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.49 USD 0.03 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DVAL汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点14.48和高点14.49进行交易。

关注BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DVAL股票今天的价格是多少？

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票今天的定价为14.49。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为14.52，交易量达到3。DVAL的实时价格图表显示了这些更新。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF目前的价值为14.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.97%和USD。实时查看图表以跟踪DVAL走势。

如何购买DVAL股票？

您可以以14.49的当前价格购买BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在14.49或14.79附近，而3和0.07%显示市场活动。立即关注DVAL的实时图表更新。

如何投资DVAL股票？

投资BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF需要考虑年度范围11.91 - 15.07和当前价格14.49。许多人在以14.49或14.79下订单之前，会比较0.49%和。实时查看DVAL价格图表，了解每日变化。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的最高价格是15.07。在11.91 - 15.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF的绩效。

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF（DVAL）的最低价格为11.91。将其与当前的14.49和11.91 - 15.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DVAL股票是什么时候拆分的？

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.52和1.97%中可见。

日范围
14.48 14.49
年范围
11.91 15.07
前一天收盘价
14.52
开盘价
14.48
卖价
14.49
买价
14.79
最低价
14.48
最高价
14.49
交易量
3
日变化
-0.21%
月变化
0.49%
6个月变化
7.81%
年变化
1.97%
