DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
DVALの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり14.48の安値と14.49の高値で取引されました。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DVAL株の現在の価格は？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの株価は本日14.49です。-0.21%内で取引され、前日の終値は14.52、取引量は3に達しました。DVALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの株は配当を出しますか？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの現在の価格は14.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.97%やUSDにも注目します。DVALの動きはライブチャートで確認できます。
DVAL株を買う方法は？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの株は現在14.49で購入可能です。注文は通常14.49または14.79付近で行われ、3や0.07%が市場の動きを示します。DVALの最新情報はライブチャートで確認できます。
DVAL株に投資する方法は？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅11.91 - 15.07と現在の14.49を考慮します。注文は多くの場合14.49や14.79で行われる前に、0.49%や7.81%と比較されます。DVALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの株の最高値は？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの過去1年の最高値は15.07でした。11.91 - 15.07内で株価は大きく変動し、14.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFの株の最低値は？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF(DVAL)の年間最安値は11.91でした。現在の14.49や11.91 - 15.07と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DVALの動きはライブチャートで確認できます。
DVALの株式分割はいつ行われましたか？
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.52、1.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.52
- 始値
- 14.48
- 買値
- 14.49
- 買値
- 14.79
- 安値
- 14.48
- 高値
- 14.49
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 7.81%
- 1年の変化
- 1.97%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8