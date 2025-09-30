- Übersicht
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Der Wechselkurs von DVAL hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.48 bis zu einem Hoch von 14.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DVAL heute?
Die Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) notiert heute bei 14.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.52 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von DVAL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DVAL Dividenden?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF wird derzeit mit 14.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVAL zu verfolgen.
Wie kaufe ich DVAL-Aktien?
Sie können Aktien von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) zum aktuellen Kurs von 14.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.51 oder 14.81 platziert, während 6 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVAL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DVAL-Aktien?
Bei einer Investition in BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 11.91 - 15.07 und der aktuelle Kurs 14.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 7.96%, bevor sie Orders zu 14.51 oder 14.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVAL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Der höchste Kurs von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) im vergangenen Jahr lag bei 15.07. Innerhalb von 11.91 - 15.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Der niedrigste Kurs von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) im Laufe des Jahres betrug 11.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.51 und der Spanne 11.91 - 15.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DVAL statt?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.52 und 2.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.52
- Eröffnung
- 14.48
- Bid
- 14.51
- Ask
- 14.81
- Tief
- 14.48
- Hoch
- 14.51
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 7.96%
- Jahresänderung
- 2.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8