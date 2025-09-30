KurseKategorien
Währungen / DVAL
Zurück zum Aktien

DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.51 USD 0.01 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DVAL hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.48 bis zu einem Hoch von 14.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DVAL heute?

Die Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) notiert heute bei 14.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.52 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von DVAL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DVAL Dividenden?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF wird derzeit mit 14.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DVAL zu verfolgen.

Wie kaufe ich DVAL-Aktien?

Sie können Aktien von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) zum aktuellen Kurs von 14.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.51 oder 14.81 platziert, während 6 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DVAL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DVAL-Aktien?

Bei einer Investition in BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 11.91 - 15.07 und der aktuelle Kurs 14.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 7.96%, bevor sie Orders zu 14.51 oder 14.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DVAL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Der höchste Kurs von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) im vergangenen Jahr lag bei 15.07. Innerhalb von 11.91 - 15.07 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

Der niedrigste Kurs von BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) im Laufe des Jahres betrug 11.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.51 und der Spanne 11.91 - 15.07 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DVAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DVAL statt?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.52 und 2.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.48 14.51
Jahresspanne
11.91 15.07
Vorheriger Schlusskurs
14.52
Eröffnung
14.48
Bid
14.51
Ask
14.81
Tief
14.48
Hoch
14.51
Volumen
6
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
0.62%
6-Monatsänderung
7.96%
Jahresänderung
2.11%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8