DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
El tipo de cambio de DVAL de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.48, mientras que el máximo ha alcanzado 14.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DVAL hoy?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) se evalúa hoy en 14.49. El instrumento se negocia dentro de -0.21%; el cierre de ayer ha sido 14.52 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DVAL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF se evalúa actualmente en 14.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.97% y USD. Monitoree los movimientos de DVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DVAL?
Puede comprar acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) al precio actual de 14.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.49 o 14.79, mientras que 3 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DVAL?
Invertir en BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.91 - 15.07 y el precio actual 14.49. Muchos comparan 0.49% y 7.81% antes de colocar órdenes en 14.49 o 14.79. Estudie los cambios diarios de precios de DVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
El precio más alto de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) en el último año ha sido 15.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.91 - 15.07, una comparación con 14.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
El precio más bajo de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) para el año ha sido 11.91. La comparación con los actuales 14.49 y 11.91 - 15.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DVAL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DVAL?
En el pasado, BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.52 y 1.97% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.52
- Open
- 14.48
- Bid
- 14.49
- Ask
- 14.79
- Low
- 14.48
- High
- 14.49
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 0.49%
- Cambio a 6 meses
- 7.81%
- Cambio anual
- 1.97%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8