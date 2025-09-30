CotizacionesSecciones
DVAL
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF

14.49 USD 0.03 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DVAL de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.48, mientras que el máximo ha alcanzado 14.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DVAL hoy?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) se evalúa hoy en 14.49. El instrumento se negocia dentro de -0.21%; el cierre de ayer ha sido 14.52 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DVAL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF se evalúa actualmente en 14.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.97% y USD. Monitoree los movimientos de DVAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DVAL?

Puede comprar acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) al precio actual de 14.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.49 o 14.79, mientras que 3 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DVAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DVAL?

Invertir en BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 11.91 - 15.07 y el precio actual 14.49. Muchos comparan 0.49% y 7.81% antes de colocar órdenes en 14.49 o 14.79. Estudie los cambios diarios de precios de DVAL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

El precio más alto de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) en el último año ha sido 15.07. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.91 - 15.07, una comparación con 14.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?

El precio más bajo de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) para el año ha sido 11.91. La comparación con los actuales 14.49 y 11.91 - 15.07 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DVAL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DVAL?

En el pasado, BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.52 y 1.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
14.48 14.49
Rango anual
11.91 15.07
Cierres anteriores
14.52
Open
14.48
Bid
14.49
Ask
14.79
Low
14.48
High
14.49
Volumen
3
Cambio diario
-0.21%
Cambio mensual
0.49%
Cambio a 6 meses
7.81%
Cambio anual
1.97%
