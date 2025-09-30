- Aperçu
DVAL: BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Le taux de change de DVAL a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.52 et à un maximum de 14.53.
Suivez la dynamique BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DVAL aujourd'hui ?
L'action BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF est cotée à 14.52 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 14.51 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de DVAL présente ces mises à jour.
L'action BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF est actuellement valorisé à 14.52. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DVAL.
Comment acheter des actions DVAL ?
Vous pouvez acheter des actions BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF au cours actuel de 14.52. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.52 ou de 14.82, le 4 et le -0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DVAL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DVAL ?
Investir dans BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.91 - 15.07 et le prix actuel 14.52. Beaucoup comparent 0.69% et 8.04% avant de passer des ordres à 14.52 ou 14.82. Consultez le graphique du cours de DVAL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus élevé de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF l'année dernière était 15.07. Au cours de 11.91 - 15.07, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ?
Le cours le plus bas de BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (DVAL) sur l'année a été 11.91. Sa comparaison avec 14.52 et 11.91 - 15.07 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DVAL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DVAL a-t-elle été divisée ?
BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.51 et 2.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.51
- Ouverture
- 14.53
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Plus Bas
- 14.52
- Plus Haut
- 14.53
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- 0.69%
- Changement à 6 Mois
- 8.04%
- Changement Annuel
- 2.18%
