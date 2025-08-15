- Visão do mercado
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF
A taxa do DTEC para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.90 e o mais alto foi 51.14.
Veja a dinâmica do par de moedas ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DTEC Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DTEC hoje?
Hoje ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) está avaliado em 50.90. O instrumento é negociado dentro de -0.68%, o fechamento de ontem foi 51.25, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DTEC em tempo real.
As ações de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF pagam dividendos?
Atualmente ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF está avaliado em 50.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.74% e USD. Monitore os movimentos de DTEC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DTEC?
Você pode comprar ações de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) pelo preço atual 50.90. Ordens geralmente são executadas perto de 50.90 ou 51.20, enquanto 4 e -0.47% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DTEC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DTEC?
Investir em ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF envolve considerar a faixa anual 37.69 - 52.00 e o preço atual 50.90. Muitos comparam 2.77% e 17.36% antes de enviar ordens em 50.90 ou 51.20. Estude as mudanças diárias de preço de DTEC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
O maior preço de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) no último ano foi 52.00. As ações oscilaram bastante dentro de 37.69 - 52.00, e a comparação com 51.25 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
O menor preço de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) no ano foi 37.69. A comparação com o preço atual 50.90 e 37.69 - 52.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DTEC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DTEC?
No passado ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 51.25 e 16.74% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 51.25
- Open
- 51.14
- Bid
- 50.90
- Ask
- 51.20
- Low
- 50.90
- High
- 51.14
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- 2.77%
- Mudança de 6 meses
- 17.36%
- Mudança anual
- 16.74%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8