CotationsSections
Devises / DTEC
Retour à Actions

DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF

51.25 USD 0.26 (0.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DTEC a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.16 et à un maximum de 51.25.

Suivez la dynamique ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTEC Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DTEC aujourd'hui ?

L'action ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF est cotée à 51.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.51%, a clôturé hier à 50.99 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de DTEC présente ces mises à jour.

L'action ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF est actuellement valorisé à 51.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DTEC.

Comment acheter des actions DTEC ?

Vous pouvez acheter des actions ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF au cours actuel de 51.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.25 ou de 51.55, le 7 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DTEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DTEC ?

Investir dans ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.69 - 52.00 et le prix actuel 51.25. Beaucoup comparent 3.47% et 18.17% avant de passer des ordres à 51.25 ou 51.55. Consultez le graphique du cours de DTEC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF ?

Le cours le plus élevé de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF l'année dernière était 52.00. Au cours de 37.69 - 52.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF ?

Le cours le plus bas de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) sur l'année a été 37.69. Sa comparaison avec 51.25 et 37.69 - 52.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DTEC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DTEC a-t-elle été divisée ?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.99 et 17.55% après les opérations sur titres.

Range quotidien
51.16 51.25
Range Annuel
37.69 52.00
Clôture Précédente
50.99
Ouverture
51.17
Bid
51.25
Ask
51.55
Plus Bas
51.16
Plus Haut
51.25
Volume
7
Changement quotidien
0.51%
Changement Mensuel
3.47%
Changement à 6 Mois
18.17%
Changement Annuel
17.55%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8