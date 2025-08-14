- Aperçu
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF
Le taux de change de DTEC a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.16 et à un maximum de 51.25.
Suivez la dynamique ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DTEC aujourd'hui ?
L'action ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF est cotée à 51.25 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.51%, a clôturé hier à 50.99 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de DTEC présente ces mises à jour.
L'action ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF verse-t-elle des dividendes ?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF est actuellement valorisé à 51.25. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DTEC.
Comment acheter des actions DTEC ?
Vous pouvez acheter des actions ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF au cours actuel de 51.25. Les ordres sont généralement placés à proximité de 51.25 ou de 51.55, le 7 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DTEC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DTEC ?
Investir dans ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 37.69 - 52.00 et le prix actuel 51.25. Beaucoup comparent 3.47% et 18.17% avant de passer des ordres à 51.25 ou 51.55. Consultez le graphique du cours de DTEC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF ?
Le cours le plus élevé de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF l'année dernière était 52.00. Au cours de 37.69 - 52.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF ?
Le cours le plus bas de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) sur l'année a été 37.69. Sa comparaison avec 51.25 et 37.69 - 52.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DTEC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DTEC a-t-elle été divisée ?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.99 et 17.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.99
- Ouverture
- 51.17
- Bid
- 51.25
- Ask
- 51.55
- Plus Bas
- 51.16
- Plus Haut
- 51.25
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 3.47%
- Changement à 6 Mois
- 18.17%
- Changement Annuel
- 17.55%
