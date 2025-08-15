KurseKategorien
Währungen / DTEC
Zurück zum Aktien

DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF

50.90 USD 0.35 (0.68%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTEC hat sich für heute um -0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.90 bis zu einem Hoch von 51.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTEC News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DTEC heute?

Die Aktie von ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) notiert heute bei 50.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.68% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 51.25 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von DTEC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DTEC Dividenden?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF wird derzeit mit 50.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.74% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DTEC zu verfolgen.

Wie kaufe ich DTEC-Aktien?

Sie können Aktien von ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) zum aktuellen Kurs von 50.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.90 oder 51.20 platziert, während 4 und -0.47% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DTEC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DTEC-Aktien?

Bei einer Investition in ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF müssen die jährliche Spanne 37.69 - 52.00 und der aktuelle Kurs 50.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.77% und 17.36%, bevor sie Orders zu 50.90 oder 51.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DTEC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?

Der höchste Kurs von ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) im vergangenen Jahr lag bei 52.00. Innerhalb von 37.69 - 52.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 51.25 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?

Der niedrigste Kurs von ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) im Laufe des Jahres betrug 37.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.90 und der Spanne 37.69 - 52.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DTEC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DTEC statt?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 51.25 und 16.74% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
50.90 51.14
Jahresspanne
37.69 52.00
Vorheriger Schlusskurs
51.25
Eröffnung
51.14
Bid
50.90
Ask
51.20
Tief
50.90
Hoch
51.14
Volumen
4
Tagesänderung
-0.68%
Monatsänderung
2.77%
6-Monatsänderung
17.36%
Jahresänderung
16.74%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8