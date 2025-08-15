クォートセクション
通貨 / DTEC
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF

50.90 USD 0.35 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DTECの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり50.90の安値と50.93の高値で取引されました。

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DTEC株の現在の価格は？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株価は本日50.90です。-0.68%内で取引され、前日の終値は51.25、取引量は3に達しました。DTECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株は配当を出しますか？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの現在の価格は50.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.74%やUSDにも注目します。DTECの動きはライブチャートで確認できます。

DTEC株を買う方法は？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株は現在50.90で購入可能です。注文は通常50.90または51.20付近で行われ、3や-0.06%が市場の動きを示します。DTECの最新情報はライブチャートで確認できます。

DTEC株に投資する方法は？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFへの投資では、年間の値幅37.69 - 52.00と現在の50.90を考慮します。注文は多くの場合50.90や51.20で行われる前に、2.77%や17.36%と比較されます。DTECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの株の最高値は？

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの過去1年の最高値は52.00でした。37.69 - 52.00内で株価は大きく変動し、51.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの株の最低値は？

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF(DTEC)の年間最安値は37.69でした。現在の50.90や37.69 - 52.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTECの動きはライブチャートで確認できます。

DTECの株式分割はいつ行われましたか？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.25、16.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.90 50.93
1年のレンジ
37.69 52.00
以前の終値
51.25
始値
50.93
買値
50.90
買値
51.20
安値
50.90
高値
50.93
出来高
3
1日の変化
-0.68%
1ヶ月の変化
2.77%
6ヶ月の変化
17.36%
1年の変化
16.74%
