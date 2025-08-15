- 概要
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF
DTECの今日の為替レートは、-0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり50.90の安値と50.93の高値で取引されました。
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DTEC株の現在の価格は？
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株価は本日50.90です。-0.68%内で取引され、前日の終値は51.25、取引量は3に達しました。DTECのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株は配当を出しますか？
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの現在の価格は50.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.74%やUSDにも注目します。DTECの動きはライブチャートで確認できます。
DTEC株を買う方法は？
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFの株は現在50.90で購入可能です。注文は通常50.90または51.20付近で行われ、3や-0.06%が市場の動きを示します。DTECの最新情報はライブチャートで確認できます。
DTEC株に投資する方法は？
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFへの投資では、年間の値幅37.69 - 52.00と現在の50.90を考慮します。注文は多くの場合50.90や51.20で行われる前に、2.77%や17.36%と比較されます。DTECの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの株の最高値は？
ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの過去1年の最高値は52.00でした。37.69 - 52.00内で株価は大きく変動し、51.25と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETFの株の最低値は？
ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF(DTEC)の年間最安値は37.69でした。現在の50.90や37.69 - 52.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTECの動きはライブチャートで確認できます。
DTECの株式分割はいつ行われましたか？
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、51.25、16.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 51.25
- 始値
- 50.93
- 買値
- 50.90
- 買値
- 51.20
- 安値
- 50.90
- 高値
- 50.93
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.68%
- 1ヶ月の変化
- 2.77%
- 6ヶ月の変化
- 17.36%
- 1年の変化
- 16.74%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8