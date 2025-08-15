报价部分
货币 / DTEC
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF

50.90 USD 0.35 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DTEC汇率已更改-0.68%。当日，交易品种以低点50.90和高点50.93进行交易。

关注ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DTEC新闻

常见问题解答

DTEC股票今天的价格是多少？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF股票今天的定价为50.90。它在-0.68%范围内交易，昨天的收盘价为51.25，交易量达到3。DTEC的实时价格图表显示了这些更新。

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF股票是否支付股息？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF目前的价值为50.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.74%和USD。实时查看图表以跟踪DTEC走势。

如何购买DTEC股票？

您可以以50.90的当前价格购买ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF股票。订单通常设置在50.90或51.20附近，而3和-0.06%显示市场活动。立即关注DTEC的实时图表更新。

如何投资DTEC股票？

投资ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF需要考虑年度范围37.69 - 52.00和当前价格50.90。许多人在以50.90或51.20下订单之前，会比较2.77%和。实时查看DTEC价格图表，了解每日变化。

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF的最高价格是52.00。在37.69 - 52.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF的绩效。

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF股票的最低价格是多少？

ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF（DTEC）的最低价格为37.69。将其与当前的50.90和37.69 - 52.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DTEC股票是什么时候拆分的？

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.25和16.74%中可见。

日范围
50.90 50.93
年范围
37.69 52.00
前一天收盘价
51.25
开盘价
50.93
卖价
50.90
买价
51.20
最低价
50.90
最高价
50.93
交易量
3
日变化
-0.68%
月变化
2.77%
6个月变化
17.36%
年变化
16.74%
