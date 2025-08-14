- Обзор рынка
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF
Курс DTEC за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.16, а максимальная — 51.25.
Следите за динамикой ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTEC сегодня?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) сегодня оценивается на уровне 51.25. Инструмент торгуется в пределах 0.51%, вчерашнее закрытие составило 50.99, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF в настоящее время оценивается в 51.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.55% и USD. Отслеживайте движения DTEC на графике в реальном времени.
Как купить акции DTEC?
Вы можете купить акции ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) по текущей цене 51.25. Ордера обычно размещаются около 51.25 или 51.55, тогда как 7 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTEC?
Инвестирование в ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF предполагает учет годового диапазона 37.69 - 52.00 и текущей цены 51.25. Многие сравнивают 3.47% и 18.17% перед размещением ордеров на 51.25 или 51.55. Изучайте ежедневные изменения цены DTEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
Самая высокая цена ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) за последний год составила 52.00. Акции заметно колебались в пределах 37.69 - 52.00, сравнение с 50.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
Самая низкая цена ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) за год составила 37.69. Сравнение с текущими 51.25 и 37.69 - 52.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTEC?
В прошлом ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.99 и 17.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.99
- Open
- 51.17
- Bid
- 51.25
- Ask
- 51.55
- Low
- 51.16
- High
- 51.25
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 3.47%
- 6-месячное изменение
- 18.17%
- Годовое изменение
- 17.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8