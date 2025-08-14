QuotazioniSezioni
Valute / DTEC
Tornare a Azioni

DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF

51.25 USD 0.26 (0.51%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTEC ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.16 e ad un massimo di 51.25.

Segui le dinamiche di ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTEC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DTEC oggi?

Oggi le azioni ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF sono prezzate a 51.25. Viene scambiato all'interno di 0.51%, la chiusura di ieri è stata 50.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DTEC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF pagano dividendi?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF è attualmente valutato a 51.25. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DTEC.

Come acquistare azioni DTEC?

Puoi acquistare azioni ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF al prezzo attuale di 51.25. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 51.25 o 51.55, mentre 7 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DTEC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DTEC?

Investire in ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF implica considerare l'intervallo annuale 37.69 - 52.00 e il prezzo attuale 51.25. Molti confrontano 3.47% e 18.17% prima di effettuare ordini su 51.25 o 51.55. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DTEC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?

Il prezzo massimo di ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF nell'ultimo anno è stato 52.00. All'interno di 37.69 - 52.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?

Il prezzo più basso di ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) nel corso dell'anno è stato 37.69. Confrontandolo con gli attuali 51.25 e 37.69 - 52.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DTEC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DTEC?

ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.99 e 17.55%.

Intervallo Giornaliero
51.16 51.25
Intervallo Annuale
37.69 52.00
Chiusura Precedente
50.99
Apertura
51.17
Bid
51.25
Ask
51.55
Minimo
51.16
Massimo
51.25
Volume
7
Variazione giornaliera
0.51%
Variazione Mensile
3.47%
Variazione Semestrale
18.17%
Variazione Annuale
17.55%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8