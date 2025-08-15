- Panorámica
DTEC: ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF
El tipo de cambio de DTEC de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.90, mientras que el máximo ha alcanzado 50.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DTEC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DTEC hoy?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) se evalúa hoy en 50.90. El instrumento se negocia dentro de -0.68%; el cierre de ayer ha sido 51.25 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DTEC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF?
ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF se evalúa actualmente en 50.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.74% y USD. Monitoree los movimientos de DTEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DTEC?
Puede comprar acciones de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) al precio actual de 50.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.90 o 51.20, mientras que 3 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DTEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DTEC?
Invertir en ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF implica tener en cuenta el rango anual 37.69 - 52.00 y el precio actual 50.90. Muchos comparan 2.77% y 17.36% antes de colocar órdenes en 50.90 o 51.20. Estudie los cambios diarios de precios de DTEC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
El precio más alto de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) en el último año ha sido 52.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 37.69 - 52.00, una comparación con 51.25 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF?
El precio más bajo de ALPS DISRUPTIVE TECHNOLOGIES ETF (DTEC) para el año ha sido 37.69. La comparación con los actuales 50.90 y 37.69 - 52.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DTEC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DTEC?
En el pasado, ALPS ETF Trust ALPS Disruptive Technologies ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.25 y 16.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 51.25
- Open
- 50.93
- Bid
- 50.90
- Ask
- 51.20
- Low
- 50.90
- High
- 50.93
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- 2.77%
- Cambio a 6 meses
- 17.36%
- Cambio anual
- 16.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8