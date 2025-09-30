- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
A taxa do DJTWW para hoje mudou para -0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.2100 e o mais alto foi 8.5800.
Veja a dinâmica do par de moedas Trump Media & Technology Group Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DJTWW hoje?
Hoje Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) está avaliado em 8.3300. O instrumento é negociado dentro de -0.95%, o fechamento de ontem foi 8.4100, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DJTWW em tempo real.
As ações de Trump Media & Technology Group Corp. pagam dividendos?
Atualmente Trump Media & Technology Group Corp. está avaliado em 8.3300. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -26.54% e USD. Monitore os movimentos de DJTWW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DJTWW?
Você pode comprar ações de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) pelo preço atual 8.3300. Ordens geralmente são executadas perto de 8.3300 ou 8.3330, enquanto 59 e -1.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DJTWW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DJTWW?
Investir em Trump Media & Technology Group Corp. envolve considerar a faixa anual 8.2100 - 44.8300 e o preço atual 8.3300. Muitos comparam -11.19% e -35.97% antes de enviar ordens em 8.3300 ou 8.3330. Estude as mudanças diárias de preço de DJTWW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Trump Media & Technology Group Corp.?
O maior preço de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) no último ano foi 44.8300. As ações oscilaram bastante dentro de 8.2100 - 44.8300, e a comparação com 8.4100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Trump Media & Technology Group Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Trump Media & Technology Group Corp.?
O menor preço de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) no ano foi 8.2100. A comparação com o preço atual 8.3300 e 8.2100 - 44.8300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DJTWW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DJTWW?
No passado Trump Media & Technology Group Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 8.4100 e -26.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 8.4100
- Open
- 8.4900
- Bid
- 8.3300
- Ask
- 8.3330
- Low
- 8.2100
- High
- 8.5800
- Volume
- 59
- Mudança diária
- -0.95%
- Mudança mensal
- -11.19%
- Mudança de 6 meses
- -35.97%
- Mudança anual
- -26.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4