- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
DJTWWの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり8.2100の安値と8.5800の高値で取引されました。
Trump Media & Technology Group Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DJTWW株の現在の価格は？
Trump Media & Technology Group Corp.の株価は本日8.3300です。-0.95%内で取引され、前日の終値は8.4100、取引量は59に達しました。DJTWWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Trump Media & Technology Group Corp.の株は配当を出しますか？
Trump Media & Technology Group Corp.の現在の価格は8.3300です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.54%やUSDにも注目します。DJTWWの動きはライブチャートで確認できます。
DJTWW株を買う方法は？
Trump Media & Technology Group Corp.の株は現在8.3300で購入可能です。注文は通常8.3300または8.3330付近で行われ、59や-1.88%が市場の動きを示します。DJTWWの最新情報はライブチャートで確認できます。
DJTWW株に投資する方法は？
Trump Media & Technology Group Corp.への投資では、年間の値幅8.2100 - 44.8300と現在の8.3300を考慮します。注文は多くの場合8.3300や8.3330で行われる前に、-11.19%や-35.97%と比較されます。DJTWWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Trump Media & Technology Group Corp.の株の最高値は？
Trump Media & Technology Group Corp.の過去1年の最高値は44.8300でした。8.2100 - 44.8300内で株価は大きく変動し、8.4100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Trump Media & Technology Group Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Trump Media & Technology Group Corp.の株の最低値は？
Trump Media & Technology Group Corp.(DJTWW)の年間最安値は8.2100でした。現在の8.3300や8.2100 - 44.8300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DJTWWの動きはライブチャートで確認できます。
DJTWWの株式分割はいつ行われましたか？
Trump Media & Technology Group Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、8.4100、-26.54%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 8.4100
- 始値
- 8.4900
- 買値
- 8.3300
- 買値
- 8.3330
- 安値
- 8.2100
- 高値
- 8.5800
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- -11.19%
- 6ヶ月の変化
- -35.97%
- 1年の変化
- -26.54%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前