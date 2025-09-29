- Обзор рынка
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
Курс DJTWW за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.2100, а максимальная — 8.5800.
Следите за динамикой Trump Media & Technology Group Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DJTWW сегодня?
Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) сегодня оценивается на уровне 8.3500. Инструмент торгуется в пределах -0.71%, вчерашнее закрытие составило 8.4100, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJTWW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trump Media & Technology Group Corp.?
Trump Media & Technology Group Corp. в настоящее время оценивается в 8.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.37% и USD. Отслеживайте движения DJTWW на графике в реальном времени.
Как купить акции DJTWW?
Вы можете купить акции Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) по текущей цене 8.3500. Ордера обычно размещаются около 8.3500 или 8.3530, тогда как 53 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJTWW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DJTWW?
Инвестирование в Trump Media & Technology Group Corp. предполагает учет годового диапазона 8.2100 - 44.8300 и текущей цены 8.3500. Многие сравнивают -10.98% и -35.82% перед размещением ордеров на 8.3500 или 8.3530. Изучайте ежедневные изменения цены DJTWW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trump Media & Technology Group Corp.?
Самая высокая цена Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) за последний год составила 44.8300. Акции заметно колебались в пределах 8.2100 - 44.8300, сравнение с 8.4100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trump Media & Technology Group Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trump Media & Technology Group Corp.?
Самая низкая цена Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) за год составила 8.2100. Сравнение с текущими 8.3500 и 8.2100 - 44.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJTWW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DJTWW?
В прошлом Trump Media & Technology Group Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.4100 и -26.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.4100
- Open
- 8.4900
- Bid
- 8.3500
- Ask
- 8.3530
- Low
- 8.2100
- High
- 8.5800
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- -10.98%
- 6-месячное изменение
- -35.82%
- Годовое изменение
- -26.37%
