DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.

8.3500 USD 0.0600 (0.71%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DJTWW за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.2100, а максимальная — 8.5800.

Следите за динамикой Trump Media & Technology Group Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DJTWW сегодня?

Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) сегодня оценивается на уровне 8.3500. Инструмент торгуется в пределах -0.71%, вчерашнее закрытие составило 8.4100, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DJTWW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trump Media & Technology Group Corp.?

Trump Media & Technology Group Corp. в настоящее время оценивается в 8.3500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.37% и USD. Отслеживайте движения DJTWW на графике в реальном времени.

Как купить акции DJTWW?

Вы можете купить акции Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) по текущей цене 8.3500. Ордера обычно размещаются около 8.3500 или 8.3530, тогда как 53 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DJTWW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DJTWW?

Инвестирование в Trump Media & Technology Group Corp. предполагает учет годового диапазона 8.2100 - 44.8300 и текущей цены 8.3500. Многие сравнивают -10.98% и -35.82% перед размещением ордеров на 8.3500 или 8.3530. Изучайте ежедневные изменения цены DJTWW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trump Media & Technology Group Corp.?

Самая высокая цена Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) за последний год составила 44.8300. Акции заметно колебались в пределах 8.2100 - 44.8300, сравнение с 8.4100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trump Media & Technology Group Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trump Media & Technology Group Corp.?

Самая низкая цена Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) за год составила 8.2100. Сравнение с текущими 8.3500 и 8.2100 - 44.8300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DJTWW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DJTWW?

В прошлом Trump Media & Technology Group Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.4100 и -26.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.2100 8.5800
Годовой диапазон
8.2100 44.8300
Предыдущее закрытие
8.4100
Open
8.4900
Bid
8.3500
Ask
8.3530
Low
8.2100
High
8.5800
Объем
53
Дневное изменение
-0.71%
Месячное изменение
-10.98%
6-месячное изменение
-35.82%
Годовое изменение
-26.37%
