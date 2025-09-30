- Aperçu
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
Le taux de change de DJTWW a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.2100 et à un maximum de 8.5800.
Suivez la dynamique Trump Media & Technology Group Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DJTWW aujourd'hui ?
L'action Trump Media & Technology Group Corp. est cotée à 8.3300 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.95%, a clôturé hier à 8.4100 et son volume d'échange a atteint 59. Le graphique en temps réel du cours de DJTWW présente ces mises à jour.
L'action Trump Media & Technology Group Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Trump Media & Technology Group Corp. est actuellement valorisé à 8.3300. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -26.54% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DJTWW.
Comment acheter des actions DJTWW ?
Vous pouvez acheter des actions Trump Media & Technology Group Corp. au cours actuel de 8.3300. Les ordres sont généralement placés à proximité de 8.3300 ou de 8.3330, le 59 et le -1.88% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DJTWW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DJTWW ?
Investir dans Trump Media & Technology Group Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.2100 - 44.8300 et le prix actuel 8.3300. Beaucoup comparent -11.19% et -35.97% avant de passer des ordres à 8.3300 ou 8.3330. Consultez le graphique du cours de DJTWW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Trump Media & Technology Group Corp. ?
Le cours le plus élevé de Trump Media & Technology Group Corp. l'année dernière était 44.8300. Au cours de 8.2100 - 44.8300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 8.4100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Trump Media & Technology Group Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Trump Media & Technology Group Corp. ?
Le cours le plus bas de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) sur l'année a été 8.2100. Sa comparaison avec 8.3300 et 8.2100 - 44.8300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DJTWW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DJTWW a-t-elle été divisée ?
Trump Media & Technology Group Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 8.4100 et -26.54% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 8.4100
- Ouverture
- 8.4900
- Bid
- 8.3300
- Ask
- 8.3330
- Plus Bas
- 8.2100
- Plus Haut
- 8.5800
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- -0.95%
- Changement Mensuel
- -11.19%
- Changement à 6 Mois
- -35.97%
- Changement Annuel
- -26.54%
