DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
今日DJTWW汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点8.2100和高点8.5800进行交易。
关注Trump Media & Technology Group Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DJTWW股票今天的价格是多少？
Trump Media & Technology Group Corp.股票今天的定价为8.3300。它在-0.95%范围内交易，昨天的收盘价为8.4100，交易量达到59。DJTWW的实时价格图表显示了这些更新。
Trump Media & Technology Group Corp.股票是否支付股息？
Trump Media & Technology Group Corp.目前的价值为8.3300。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.54%和USD。实时查看图表以跟踪DJTWW走势。
如何购买DJTWW股票？
您可以以8.3300的当前价格购买Trump Media & Technology Group Corp.股票。订单通常设置在8.3300或8.3330附近，而59和-1.88%显示市场活动。立即关注DJTWW的实时图表更新。
如何投资DJTWW股票？
投资Trump Media & Technology Group Corp.需要考虑年度范围8.2100 - 44.8300和当前价格8.3300。许多人在以8.3300或8.3330下订单之前，会比较-11.19%和。实时查看DJTWW价格图表，了解每日变化。
Trump Media & Technology Group Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Trump Media & Technology Group Corp.的最高价格是44.8300。在8.2100 - 44.8300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Trump Media & Technology Group Corp.的绩效。
Trump Media & Technology Group Corp.股票的最低价格是多少？
Trump Media & Technology Group Corp.（DJTWW）的最低价格为8.2100。将其与当前的8.3300和8.2100 - 44.8300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DJTWW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DJTWW股票是什么时候拆分的？
Trump Media & Technology Group Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.4100和-26.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.4100
- 开盘价
- 8.4900
- 卖价
- 8.3300
- 买价
- 8.3330
- 最低价
- 8.2100
- 最高价
- 8.5800
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -11.19%
- 6个月变化
- -35.97%
- 年变化
- -26.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值