DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.

8.3300 USD 0.0800 (0.95%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DJTWW de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.2100, mientras que el máximo ha alcanzado 8.5800.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Trump Media & Technology Group Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DJTWW hoy?

Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) se evalúa hoy en 8.3300. El instrumento se negocia dentro de -0.95%; el cierre de ayer ha sido 8.4100 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DJTWW en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?

Trump Media & Technology Group Corp. se evalúa actualmente en 8.3300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -26.54% y USD. Monitoree los movimientos de DJTWW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DJTWW?

Puede comprar acciones de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) al precio actual de 8.3300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.3300 o 8.3330, mientras que 59 y -1.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DJTWW en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DJTWW?

Invertir en Trump Media & Technology Group Corp. implica tener en cuenta el rango anual 8.2100 - 44.8300 y el precio actual 8.3300. Muchos comparan -11.19% y -35.97% antes de colocar órdenes en 8.3300 o 8.3330. Estudie los cambios diarios de precios de DJTWW en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?

El precio más alto de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) en el último año ha sido 44.8300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.2100 - 44.8300, una comparación con 8.4100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Trump Media & Technology Group Corp. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?

El precio más bajo de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) para el año ha sido 8.2100. La comparación con los actuales 8.3300 y 8.2100 - 44.8300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DJTWW en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DJTWW?

En el pasado, Trump Media & Technology Group Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.4100 y -26.54% después de las acciones corporativas.

