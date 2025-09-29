- Panorámica
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
El tipo de cambio de DJTWW de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.2100, mientras que el máximo ha alcanzado 8.5800.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trump Media & Technology Group Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DJTWW hoy?
Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) se evalúa hoy en 8.3300. El instrumento se negocia dentro de -0.95%; el cierre de ayer ha sido 8.4100 y el volumen comercial ha alcanzado 59. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DJTWW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?
Trump Media & Technology Group Corp. se evalúa actualmente en 8.3300. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -26.54% y USD. Monitoree los movimientos de DJTWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DJTWW?
Puede comprar acciones de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) al precio actual de 8.3300. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 8.3300 o 8.3330, mientras que 59 y -1.88% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DJTWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DJTWW?
Invertir en Trump Media & Technology Group Corp. implica tener en cuenta el rango anual 8.2100 - 44.8300 y el precio actual 8.3300. Muchos comparan -11.19% y -35.97% antes de colocar órdenes en 8.3300 o 8.3330. Estudie los cambios diarios de precios de DJTWW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?
El precio más alto de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) en el último año ha sido 44.8300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.2100 - 44.8300, una comparación con 8.4100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Trump Media & Technology Group Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Trump Media & Technology Group Corp.?
El precio más bajo de Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) para el año ha sido 8.2100. La comparación con los actuales 8.3300 y 8.2100 - 44.8300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DJTWW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DJTWW?
En el pasado, Trump Media & Technology Group Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 8.4100 y -26.54% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 8.4100
- Open
- 8.4900
- Bid
- 8.3300
- Ask
- 8.3330
- Low
- 8.2100
- High
- 8.5800
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- -11.19%
- Cambio a 6 meses
- -35.97%
- Cambio anual
- -26.54%
