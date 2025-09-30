- Panoramica
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
Il tasso di cambio DJTWW ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.2100 e ad un massimo di 8.5800.
Segui le dinamiche di Trump Media & Technology Group Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DJTWW oggi?
Oggi le azioni Trump Media & Technology Group Corp. sono prezzate a 8.3300. Viene scambiato all'interno di -0.95%, la chiusura di ieri è stata 8.4100 e il volume degli scambi ha raggiunto 59. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DJTWW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Trump Media & Technology Group Corp. pagano dividendi?
Trump Media & Technology Group Corp. è attualmente valutato a 8.3300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DJTWW.
Come acquistare azioni DJTWW?
Puoi acquistare azioni Trump Media & Technology Group Corp. al prezzo attuale di 8.3300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.3300 o 8.3330, mentre 59 e -1.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DJTWW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DJTWW?
Investire in Trump Media & Technology Group Corp. implica considerare l'intervallo annuale 8.2100 - 44.8300 e il prezzo attuale 8.3300. Molti confrontano -11.19% e -35.97% prima di effettuare ordini su 8.3300 o 8.3330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DJTWW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Trump Media & Technology Group Corp.?
Il prezzo massimo di Trump Media & Technology Group Corp. nell'ultimo anno è stato 44.8300. All'interno di 8.2100 - 44.8300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.4100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trump Media & Technology Group Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Trump Media & Technology Group Corp.?
Il prezzo più basso di Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) nel corso dell'anno è stato 8.2100. Confrontandolo con gli attuali 8.3300 e 8.2100 - 44.8300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DJTWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DJTWW?
Trump Media & Technology Group Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.4100 e -26.54%.
- Chiusura Precedente
- 8.4100
- Apertura
- 8.4900
- Bid
- 8.3300
- Ask
- 8.3330
- Minimo
- 8.2100
- Massimo
- 8.5800
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- -11.19%
- Variazione Semestrale
- -35.97%
- Variazione Annuale
- -26.54%
