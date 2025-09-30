QuotazioniSezioni
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.

8.3300 USD 0.0800 (0.95%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DJTWW ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.2100 e ad un massimo di 8.5800.

Segui le dinamiche di Trump Media & Technology Group Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DJTWW oggi?

Oggi le azioni Trump Media & Technology Group Corp. sono prezzate a 8.3300. Viene scambiato all'interno di -0.95%, la chiusura di ieri è stata 8.4100 e il volume degli scambi ha raggiunto 59. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DJTWW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Trump Media & Technology Group Corp. pagano dividendi?

Trump Media & Technology Group Corp. è attualmente valutato a 8.3300. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.54% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DJTWW.

Come acquistare azioni DJTWW?

Puoi acquistare azioni Trump Media & Technology Group Corp. al prezzo attuale di 8.3300. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 8.3300 o 8.3330, mentre 59 e -1.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DJTWW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DJTWW?

Investire in Trump Media & Technology Group Corp. implica considerare l'intervallo annuale 8.2100 - 44.8300 e il prezzo attuale 8.3300. Molti confrontano -11.19% e -35.97% prima di effettuare ordini su 8.3300 o 8.3330. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DJTWW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Trump Media & Technology Group Corp.?

Il prezzo massimo di Trump Media & Technology Group Corp. nell'ultimo anno è stato 44.8300. All'interno di 8.2100 - 44.8300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 8.4100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Trump Media & Technology Group Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Trump Media & Technology Group Corp.?

Il prezzo più basso di Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) nel corso dell'anno è stato 8.2100. Confrontandolo con gli attuali 8.3300 e 8.2100 - 44.8300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DJTWW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DJTWW?

Trump Media & Technology Group Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 8.4100 e -26.54%.

Intervallo Giornaliero
8.2100 8.5800
Intervallo Annuale
8.2100 44.8300
Chiusura Precedente
8.4100
Apertura
8.4900
Bid
8.3300
Ask
8.3330
Minimo
8.2100
Massimo
8.5800
Volume
59
Variazione giornaliera
-0.95%
Variazione Mensile
-11.19%
Variazione Semestrale
-35.97%
Variazione Annuale
-26.54%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4