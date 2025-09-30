- Übersicht
DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.
Der Wechselkurs von DJTWW hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.2100 bis zu einem Hoch von 8.5800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trump Media & Technology Group Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DJTWW heute?
Die Aktie von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) notiert heute bei 8.3300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.4100 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von DJTWW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DJTWW Dividenden?
Trump Media & Technology Group Corp. wird derzeit mit 8.3300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DJTWW zu verfolgen.
Wie kaufe ich DJTWW-Aktien?
Sie können Aktien von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) zum aktuellen Kurs von 8.3300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.3300 oder 8.3330 platziert, während 59 und -1.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DJTWW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DJTWW-Aktien?
Bei einer Investition in Trump Media & Technology Group Corp. müssen die jährliche Spanne 8.2100 - 44.8300 und der aktuelle Kurs 8.3300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.19% und -35.97%, bevor sie Orders zu 8.3300 oder 8.3330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DJTWW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Trump Media & Technology Group Corp.?
Der höchste Kurs von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) im vergangenen Jahr lag bei 44.8300. Innerhalb von 8.2100 - 44.8300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.4100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trump Media & Technology Group Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Trump Media & Technology Group Corp.?
Der niedrigste Kurs von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) im Laufe des Jahres betrug 8.2100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.3300 und der Spanne 8.2100 - 44.8300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DJTWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DJTWW statt?
Trump Media & Technology Group Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.4100 und -26.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.4100
- Eröffnung
- 8.4900
- Bid
- 8.3300
- Ask
- 8.3330
- Tief
- 8.2100
- Hoch
- 8.5800
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- -11.19%
- 6-Monatsänderung
- -35.97%
- Jahresänderung
- -26.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4