DJTWW: Trump Media & Technology Group Corp.

8.3300 USD 0.0800 (0.95%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DJTWW hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.2100 bis zu einem Hoch von 8.5800 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trump Media & Technology Group Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DJTWW heute?

Die Aktie von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) notiert heute bei 8.3300. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.95% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 8.4100 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von DJTWW zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DJTWW Dividenden?

Trump Media & Technology Group Corp. wird derzeit mit 8.3300 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DJTWW zu verfolgen.

Wie kaufe ich DJTWW-Aktien?

Sie können Aktien von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) zum aktuellen Kurs von 8.3300 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 8.3300 oder 8.3330 platziert, während 59 und -1.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DJTWW auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DJTWW-Aktien?

Bei einer Investition in Trump Media & Technology Group Corp. müssen die jährliche Spanne 8.2100 - 44.8300 und der aktuelle Kurs 8.3300 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -11.19% und -35.97%, bevor sie Orders zu 8.3300 oder 8.3330 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DJTWW.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Trump Media & Technology Group Corp.?

Der höchste Kurs von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) im vergangenen Jahr lag bei 44.8300. Innerhalb von 8.2100 - 44.8300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 8.4100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Trump Media & Technology Group Corp. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Trump Media & Technology Group Corp.?

Der niedrigste Kurs von Trump Media & Technology Group Corp. (DJTWW) im Laufe des Jahres betrug 8.2100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 8.3300 und der Spanne 8.2100 - 44.8300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DJTWW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DJTWW statt?

Trump Media & Technology Group Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 8.4100 und -26.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
8.2100 8.5800
Jahresspanne
8.2100 44.8300
Vorheriger Schlusskurs
8.4100
Eröffnung
8.4900
Bid
8.3300
Ask
8.3330
Tief
8.2100
Hoch
8.5800
Volumen
59
Tagesänderung
-0.95%
Monatsänderung
-11.19%
6-Monatsänderung
-35.97%
Jahresänderung
-26.54%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4