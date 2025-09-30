- Visão do mercado
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
A taxa do DFSU para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.14 e o mais alto foi 42.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFSU hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) está avaliado em 42.39. O instrumento é negociado dentro de 0.12%, o fechamento de ontem foi 42.34, e o volume de negociação atingiu 122. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFSU em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF está avaliado em 42.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.54% e USD. Monitore os movimentos de DFSU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFSU?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) pelo preço atual 42.39. Ordens geralmente são executadas perto de 42.39 ou 42.69, enquanto 122 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFSU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFSU?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF envolve considerar a faixa anual 31.01 - 42.71 e o preço atual 42.39. Muitos comparam 4.15% e 18.57% antes de enviar ordens em 42.39 ou 42.69. Estude as mudanças diárias de preço de DFSU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
O maior preço de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) no último ano foi 42.71. As ações oscilaram bastante dentro de 31.01 - 42.71, e a comparação com 42.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
O menor preço de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) no ano foi 31.01. A comparação com o preço atual 42.39 e 31.01 - 42.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFSU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFSU?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.34 e 14.54% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.34
- Open
- 42.34
- Bid
- 42.39
- Ask
- 42.69
- Low
- 42.14
- High
- 42.39
- Volume
- 122
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- 4.15%
- Mudança de 6 meses
- 18.57%
- Mudança anual
- 14.54%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8