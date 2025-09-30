报价部分
货币 / DFSU
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

42.18 USD 0.16 (0.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFSU汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点42.15和高点42.34进行交易。

关注Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFSU股票今天的价格是多少？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF股票今天的定价为42.18。它在-0.38%范围内交易，昨天的收盘价为42.34，交易量达到56。DFSU的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF股票是否支付股息？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF目前的价值为42.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.97%和USD。实时查看图表以跟踪DFSU走势。

如何购买DFSU股票？

您可以以42.18的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF股票。订单通常设置在42.18或42.48附近，而56和-0.38%显示市场活动。立即关注DFSU的实时图表更新。

如何投资DFSU股票？

投资Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF需要考虑年度范围31.01 - 42.71和当前价格42.18。许多人在以42.18或42.48下订单之前，会比较3.64%和。实时查看DFSU价格图表，了解每日变化。

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional US Sustainability Core 1 ETF的最高价格是42.71。在31.01 - 42.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF的绩效。

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF（DFSU）的最低价格为31.01。将其与当前的42.18和31.01 - 42.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFSU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFSU股票是什么时候拆分的？

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.34和13.97%中可见。

日范围
42.15 42.34
年范围
31.01 42.71
前一天收盘价
42.34
开盘价
42.34
卖价
42.18
买价
42.48
最低价
42.15
最高价
42.34
交易量
56
日变化
-0.38%
月变化
3.64%
6个月变化
17.99%
年变化
13.97%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8