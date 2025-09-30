- Übersicht
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
Der Wechselkurs von DFSU hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.14 bis zu einem Hoch von 42.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFSU heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) notiert heute bei 42.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.34 und das Handelsvolumen erreichte 176. Das Live-Chart von DFSU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFSU Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF wird derzeit mit 42.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFSU zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFSU-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) zum aktuellen Kurs von 42.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.47 oder 42.77 platziert, während 176 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFSU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFSU-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF müssen die jährliche Spanne 31.01 - 42.71 und der aktuelle Kurs 42.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.35% und 18.80%, bevor sie Orders zu 42.47 oder 42.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFSU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) im vergangenen Jahr lag bei 42.71. Innerhalb von 31.01 - 42.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) im Laufe des Jahres betrug 31.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.47 und der Spanne 31.01 - 42.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFSU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFSU statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.34 und 14.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.34
- Eröffnung
- 42.34
- Bid
- 42.47
- Ask
- 42.77
- Tief
- 42.14
- Hoch
- 42.47
- Volumen
- 176
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 18.80%
- Jahresänderung
- 14.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8