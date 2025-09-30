- Aperçu
DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
Le taux de change de DFSU a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.23 et à un maximum de 42.38.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFSU aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF est cotée à 42.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 42.22 et son volume d'échange a atteint 134. Le graphique en temps réel du cours de DFSU présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF est actuellement valorisé à 42.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFSU.
Comment acheter des actions DFSU ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF au cours actuel de 42.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.34 ou de 42.64, le 134 et le 0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFSU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFSU ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.01 - 42.71 et le prix actuel 42.34. Beaucoup comparent 4.03% et 18.43% avant de passer des ordres à 42.34 ou 42.64. Consultez le graphique du cours de DFSU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional US Sustainability Core 1 ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF l'année dernière était 42.71. Au cours de 31.01 - 42.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.22 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional US Sustainability Core 1 ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) sur l'année a été 31.01. Sa comparaison avec 42.34 et 31.01 - 42.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFSU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFSU a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.22 et 14.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.22
- Ouverture
- 42.33
- Bid
- 42.34
- Ask
- 42.64
- Plus Bas
- 42.23
- Plus Haut
- 42.38
- Volume
- 134
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 4.03%
- Changement à 6 Mois
- 18.43%
- Changement Annuel
- 14.40%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8