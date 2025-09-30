QuotazioniSezioni
Valute / DFSU
Tornare a Azioni

DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

42.34 USD 0.12 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFSU ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.23 e ad un massimo di 42.38.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFSU oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF sono prezzate a 42.34. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 42.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 134. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF è attualmente valutato a 42.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSU.

Come acquistare azioni DFSU?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF al prezzo attuale di 42.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.34 o 42.64, mentre 134 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFSU?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.01 - 42.71 e il prezzo attuale 42.34. Molti confrontano 4.03% e 18.43% prima di effettuare ordini su 42.34 o 42.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional US Sustainability Core 1 ETF nell'ultimo anno è stato 42.71. All'interno di 31.01 - 42.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) nel corso dell'anno è stato 31.01. Confrontandolo con gli attuali 42.34 e 31.01 - 42.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSU?

Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.22 e 14.40%.

Intervallo Giornaliero
42.23 42.38
Intervallo Annuale
31.01 42.71
Chiusura Precedente
42.22
Apertura
42.33
Bid
42.34
Ask
42.64
Minimo
42.23
Massimo
42.38
Volume
134
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
4.03%
Variazione Semestrale
18.43%
Variazione Annuale
14.40%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8