DFSU: Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
Il tasso di cambio DFSU ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.23 e ad un massimo di 42.38.
Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFSU oggi?
Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF sono prezzate a 42.34. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 42.22 e il volume degli scambi ha raggiunto 134. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFSU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF pagano dividendi?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF è attualmente valutato a 42.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFSU.
Come acquistare azioni DFSU?
Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF al prezzo attuale di 42.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.34 o 42.64, mentre 134 e 0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFSU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFSU?
Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.01 - 42.71 e il prezzo attuale 42.34. Molti confrontano 4.03% e 18.43% prima di effettuare ordini su 42.34 o 42.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFSU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional US Sustainability Core 1 ETF nell'ultimo anno è stato 42.71. All'interno di 31.01 - 42.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.22 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional US Sustainability Core 1 ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) nel corso dell'anno è stato 31.01. Confrontandolo con gli attuali 42.34 e 31.01 - 42.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFSU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFSU?
Dimensional ETF Trust Dimensional US Sustainability Core 1 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.22 e 14.40%.
- Chiusura Precedente
- 42.22
- Apertura
- 42.33
- Bid
- 42.34
- Ask
- 42.64
- Minimo
- 42.23
- Massimo
- 42.38
- Volume
- 134
- Variazione giornaliera
- 0.28%
- Variazione Mensile
- 4.03%
- Variazione Semestrale
- 18.43%
- Variazione Annuale
- 14.40%
